30-летие Независимости, евроинтеграция Украины и миграционный кризис. Главы стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление

В заявлении главы государств подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Польшей, первым государством в мире, и Литовской Республикой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы.

Они подчеркнули, что с тех пор отношения настоящего стратегического партнерства успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться на основе общих ценностей и интересов.

Главы государств подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе, в рамках формата "Люблинского треугольника".

"Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", – говорится в заявлении.

Фото: president.gov.ua

"Президенты также выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы", – подчеркнули в ОП.

В заявлении была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, в результате, в частности, российской агрессии. Главы государств согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам и противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

Президенты подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент.

Фото: president.gov.ua

Президенты Польши и Литвы подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды, а также призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Они еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.