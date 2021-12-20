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30-летие Независимости, евроинтеграция Украины и миграционный кризис. Главы стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление

Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО
Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО
Фото: president.gov.ua

Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа сделали совместное заявление по результатам трехсторонней встречи в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В заявлении главы государств подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Польшей, первым государством в мире, и Литовской Республикой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы.

Они подчеркнули, что с тех пор отношения настоящего стратегического партнерства успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться на основе общих ценностей и интересов.

Главы государств подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе, в рамках формата "Люблинского треугольника".

"Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", – говорится в заявлении.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

"Президенты также выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы", – подчеркнули в ОП.

В заявлении была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, в результате, в частности, российской агрессии. Главы государств согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам и противодействия им более эффективным и скоординированным способом.

Президенты подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президенты Польши и Литвы подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды, а также призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Они еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "Люблинского треугольника" намерены координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Теги: НАТО, Польша, Литва, переговоры, евроинтеграция, Владимир Зеленский, гибридная война, российская агрессия, Анджей Дуда, Евросоюз, Северный поток – 2, Гитанас Науседа, встреча, Люблинский треугольник
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