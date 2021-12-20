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ПОЛИТИКА

Дуда: Безопасность Украины – фундаментальный вопрос

Дуда уверен, что нужно требовать от России сделать шаг назад
Дуда уверен, что нужно требовать от России сделать шаг назад
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда выступил против любой политики уступок в отношении России. Об этом он заявил 20 декабря на брифинге по итогам заседания "Люблинского треугольника" с участием лидеров Украины и Литвы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Дуда отметил, что наблюдает усиление российского военного присутствия возле границ Украины с Польшей, Беларуси с Польшей, на территории самой Беларуси.

"Все эти явления нас беспокоят. И не только нас – они беспокоят всех наших союзников по НАТО... Наша позиция по поводу этой ситуации как президентом стран Люблинской тройки: безопасность Украины – фундаментальный вопрос, мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я абсолютно против любой политики уступок в отношении РФ", – заявил он.

Дуда уверен, что нужно требовать от России сделать шаг назад.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Теги: Россия, Украина, Польша, Литва, агрессия, Анджей Дуда, Люблинский треугольник
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