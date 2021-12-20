Дуда: Безопасность Украины – фундаментальный вопрос

Дуда уверен, что нужно требовать от России сделать шаг назад Фото: EPA

Дуда отметил, что наблюдает усиление российского военного присутствия возле границ Украины с Польшей, Беларуси с Польшей, на территории самой Беларуси.

"Все эти явления нас беспокоят. И не только нас – они беспокоят всех наших союзников по НАТО... Наша позиция по поводу этой ситуации как президентом стран Люблинской тройки: безопасность Украины – фундаментальный вопрос, мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я абсолютно против любой политики уступок в отношении РФ", – заявил он.

Дуда уверен, что нужно требовать от России сделать шаг назад.