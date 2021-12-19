Климкин: Требовать от России какие-либо гарантии – это пустая трата времени

"Россия отказывается дать гарантии не нападать на Украину, ссылаясь на существующие гарантии в рамках Будапештского меморандума. Во-первых, Россия нарушила все возможные и невозможные обязательства, включая юридические, например двусторонние. Во-вторых, на предложения начать переговоры в рамках меморандума Россия отвечала, что это – только представьте себе – Украина якобы нарушила Будапештский меморандум "путем организации путча на Майдане", – написал он.

По словам дипломата, "именно такая формулировка содержится в официальном российском ответе на предложение собраться в формате "Будапешта".

"Требовать от России какие-либо гарантии – это пустая трата времени. Только эффективное совместное с Западом сдерживание является ответом на вызов России. А на российские предложения относительно "красных линий" НАТО должно ответить ультиматумом вывести российские войска с оккупированных территорий – всех, включая Украину, Грузию и Молдову. А потом можно и о гарантиях поговорить", – считает Климкин.