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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Шольца намерен встретиться с Козаком в январе, чтобы обсудить Украину – СМИ

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По данным СМИ, Плетнер заявил, что целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата
По данным СМИ, Плетнер заявил, что целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата
Фото: depositphotos.com

Советник по внешней политике федерального канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретятся в начале января, чтобы обсудить конфликт на Донбассе. Об этом 24 декабря сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве. Новость цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

23 декабря Плетнер и Козак провели телефонный разговор. Во время беседы Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации и подчеркнул необходимость обсуждения ситуации в нормандском формате. 

Плетнер заявил, что целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). 

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Кремль, Дмитрий Козак, нормандский формат, война в Украине, Олаф Шольц
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