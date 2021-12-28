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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: У Путина есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью

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По оценке Кулебы, ситуация на Донбассе единственное направление, в котором украинским дипломатам не удалось достичь ощутимого прогресса в этом году
По оценке Кулебы, ситуация на Донбассе – единственное направление, в котором украинским дипломатам не удалось достичь ощутимого прогресса в этом году
Фото: EPA

О смене нормандского формата в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе сейчас речь не идет, хотя параллельно проходят российско-американские переговоры, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Он добавил, что, как только в этих переговорах возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности, Украины, они консультируются с партнерами.

На вопрос, возможны ли в обозримой перспективе какие-то саммиты в нормандском формате, министр ответил, что украинские дипломаты постоянно работают над этим.

"Нам в принципе не важно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент [РФ Владимир] Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит", – пояснил Кулеба.

Он отметил, что в конце декабря трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

"В последнее время ТКГ была этакой заезженной пластинкой, и, казалось, в ней ничего не добьешься. Но, видите, упорная и терпеливая работа украинской стороны позволила достичь результата... Если говорить в целом об урегулировании, то в трехсторонней контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию... Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня. Но то, что происходит, – это по большей части сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика – заговаривание процесса", – сказал министр.

По оценке Кулебы, ситуация на Донбассе – единственное направление, в котором украинским дипломатам не удалось достичь ощутимого прогресса в этом году.

10 шагов по выполнению Минских соглашений, которые Украина предложила РФ, – это, по словам Кулебы, "комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс". Он подчеркнул, что они, по сути, не меняют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или нормандского формата.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Теги: Россия, Владимир Путин, переговоры, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, ТКГ
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