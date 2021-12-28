Кулеба: У Путина есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью

По оценке Кулебы, ситуация на Донбассе – единственное направление, в котором украинским дипломатам не удалось достичь ощутимого прогресса в этом году Фото: EPA

Он добавил, что, как только в этих переговорах возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности, Украины, они консультируются с партнерами.

На вопрос, возможны ли в обозримой перспективе какие-то саммиты в нормандском формате, министр ответил, что украинские дипломаты постоянно работают над этим.

"Нам в принципе не важно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент [РФ Владимир] Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит", – пояснил Кулеба.

Он отметил, что в конце декабря трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

"В последнее время ТКГ была этакой заезженной пластинкой, и, казалось, в ней ничего не добьешься. Но, видите, упорная и терпеливая работа украинской стороны позволила достичь результата... Если говорить в целом об урегулировании, то в трехсторонней контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию... Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня. Но то, что происходит, – это по большей части сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика – заговаривание процесса", – сказал министр.

По оценке Кулебы, ситуация на Донбассе – единственное направление, в котором украинским дипломатам не удалось достичь ощутимого прогресса в этом году.

10 шагов по выполнению Минских соглашений, которые Украина предложила РФ, – это, по словам Кулебы, "комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс". Он подчеркнул, что они, по сути, не меняют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или нормандского формата.