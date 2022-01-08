Советники трех лидеров "Нормандской четверки" встретятся в Киеве – Ермак

Ермак анонсировал визит своего французского и немецкого коллег в Украину на следующей неделе Фото: president.gov.ua

По словам Ермака, они договорились "продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации".

"Уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран – участниц нормандского формата приедут в Киев. У нас теплее", – написал Ермак и добавил смайлик.

Он добавил, что после этого поговорил с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид. Они обсудили актуальную ситуацию около украинских границ и аспекты безопасности.

Ермак отметил, что рабочие переговоры совмещал с "коротким отдыхом", поставил геотег "Буковель" и добавил фотографии заснеженных Карпат.