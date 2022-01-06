Бутусов рассказал, с кем еще в Буковеле встречался Зеленский

"Президент Владимир Зеленский записал приветствие к Новому году в кругу людей, имеющих авторитет в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины", – написал он.

Бутусов отметил, что фотография из Буковеля 5 января поступила в адрес "Цензор.НЕТ" от одного из читателей издания.

"Президент Зеленский в кафе, рядом с ним – глава Офиса президента Андрей Ермак, напротив президента – пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака Руслан Демченко – глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность с нарушением закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией [президента РФ Владимира] Путина, поскольку имеет полное доверие Кремля", – утверждает журналист.