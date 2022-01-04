Коломойский прислал Бутусову фотографии из машины как доказательство, что он уехал из отеля, где остановился Зеленский

"Олигарх Игорь Коломойский только что выслал "Цензор.НЕТ" свои фотографии из машины как доказательство, что он покинул Буковель и отель Radisson, где разместился президент Владимир Зеленский", – написал Бутусов.
4 января "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился Коломойский с семьей.
Бизнесмен сказал "Украинской правде", что не встречался с Зеленским и не планирует.
В этот же день Зеленский написал в Facebook, что отправился в Буковель "для короткого зимнего отдыха". Коломойского в своей публикации президент не упоминал.
Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.
31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у тогдашнего президента Петра Порошенко – 15,95%. 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.
Во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского "марионеткой" Коломойского. В ответ Зеленский заявлял, что общается с Коломойским "только по бизнесу" и не встречался с ним в "политический период".