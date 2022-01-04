Коломойский прислал Бутусову фотографии из машины как доказательство, что он уехал из отеля, где остановился Зеленский

"Олигарх Игорь Коломойский только что выслал "Цензор.НЕТ" свои фотографии из машины как доказательство, что он покинул Буковель и отель Radisson, где разместился президент Владимир Зеленский", – написал Бутусов.

4 января "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился Коломойский с семьей.

Бизнесмен сказал "Украинской правде", что не встречался с Зеленским и не планирует.

В этот же день Зеленский написал в Facebook, что отправился в Буковель "для короткого зимнего отдыха". Коломойского в своей публикации президент не упоминал.