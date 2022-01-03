"Отныне главная комната страны – не кабинет президента, а наша с Димой спальня". "Квартал 95" показал пародию на Гордона и Бацман, в номере участвовал Зеленский. Видео

Номер о журналистах продолжался 10 минут. События разворачивались в спальне Гордона и Бацман. В пародии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который во время записи концерта присутствовал в зале.

Гордона сыграл Евгений Кошевой, а Бацман – Елена Кравец.

По сюжету Гордон и Бацман готовились лечь спать, но журналист без колыбельной не мог уснуть (задремал только после того, как на телефон пришло сообщение о поступивших на счет деньгах), но затем проснулся, чтобы уточнить у супруги, сколько у него квартир (успокоился, когда Бацман сказала, что 16, а он пересчитал ключи, которые хранит под подушкой) и сколько ног. Между Гордоном и Бацман состоялся такой диалог:

– Алеся! Сколько у меня ног?

– Две.

– А квартир?

– А квартир 16.

– Представляешь, приснилось, что наоборот. Не, ну 16 ног – это еще куда ни шло. А с двумя квартирами я бы не выжил.

Актеры также шутили по поводу любви Гордона к ярким носкам, присутствия на дне рождения телеведущего Савика Шустера в Литве ("Дим, а почему мы тогда поехали с одним подарком, а вернулись с тремя?"), его заявлений "Я тебе кадык вырву, сука" и "Зеленский для меня умер".

"Я все равно, Дим, считаю, что не надо было вот так с Зеленским, как ты, все отношения портить. "Он для меня умер". Ну зачем вот этот вот?" – сказала Бацман.

"А как надо было?" – спросил у нее супруг.

"Не знаю. Как-то поделикатней: "он для меня меня чуть-чуть приболел" или "он для меня немножко устал", – ответила Кравец.

Потом Гордону приснилось, что он разговаривает с Зеленским. Журналист подошел к президенту и попросил его ущипнуть.

"Ай! За что так больно? За то, что я сказал, что вы для меня умерли? Если бы вы знали, как я вас любил. Я же вас очень любил, просто у меня в один момент появилось миллион причин вас разлюбить. А я вас очень любил! Вы же для меня были, как [бывший руководитель военной разведки Украины, экс-глава СБУ Игорь] Смешко. Как два Смешко. Нет. Как все Смешко в мире! Я же мог для вас звезду с неба снять и кадык ей вырвать. А если честно, вы приняли закон о деолигархизации, а я его исполняю. Я вам подыгрываю. Просто благодаря мне [бизнесмен Ринат] Ахметов каждый месяц становится беднее", – сказал Гордон.

В конце номера оказалось, что в кровати с журналистами находился педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Господин Комаровский, а вы случайно кроватью не ошиблись?" – спросила журналистка.

"Так что мы, Дмитрий, с вами снова ошиблись? Получается, Дмитрий, мы с вами лохи?" – обратился Комаровский к Гордону.

"Лохи, доктор, лохи! Хватит, вставайте с моей кровати. До свидания", – ответил журналист.

Гордон прокомментировал номер в Instagram.

"Моим замечательным друзьям из "95-го квартала" респект и благодарность за то, что в присутствии президента решительно меня поддержали. Женя Кошевой и Лена Кравец, вы настоящие! Спасибо, не забуду! С Новым годом! Будьте счастливы!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Бацман пошутила в Instagram, что год завершила успешно, потому "отныне главной комнатой страны официально является не кабинет президента Украины и даже не кабинет главы Офиса президента, а наша с Дмитрием Гордоном спальня".

"Раньше "95-й квартал" в новогоднюю ночь главные номера показывал про действующих глав государства и самых ярких политиков, а теперь – про нас с Димой. Ну понятно же, где все судьбоносные решения для Украины принимаются. "95-й квартал", любимые наши друзья, от души спасибо от нас с Димой! А доктор Комаровский вообще вас теперь бесплатно лечить будет", – написала журналистка.