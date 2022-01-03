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"Отныне главная комната страны – не кабинет президента, а наша с Димой спальня". "Квартал 95" показал пародию на Гордона и Бацман, в номере участвовал Зеленский. Видео

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Гордона и Бацман сыграли Кошевой и Кравец
Гордона и Бацман сыграли Кошевой и Кравец
Скриншот: Студия Квартал 95 Online / YouTube

В новогоднюю ночь студия "Квартал 95" показала пародию на основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона и его супругу, главного редактора издания Алесю Бацман. Праздничный концерт "Вечерний квартал" вышел на телеканале "1+1" 31 декабря, его запись опубликована на канале студии в YouTube.

Номер о журналистах продолжался 10 минут. События разворачивались в спальне Гордона и Бацман. В пародии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который во время записи концерта присутствовал в зале.

Гордона сыграл Евгений Кошевой, а Бацман – Елена Кравец.

По сюжету Гордон и Бацман готовились лечь спать, но журналист без колыбельной не мог уснуть (задремал только после того, как на телефон пришло сообщение о поступивших на счет деньгах), но затем проснулся, чтобы уточнить у супруги, сколько у него квартир (успокоился, когда Бацман сказала, что 16, а он пересчитал ключи, которые хранит под подушкой) и сколько ног. Между Гордоном и Бацман состоялся такой диалог: 

– Алеся! Сколько у меня ног?

– Две.

– А квартир?

– А квартир 16.

– Представляешь, приснилось, что наоборот. Не, ну 16 ног – это еще куда ни шло. А с двумя квартирами я бы не выжил. 

Актеры также шутили по поводу любви Гордона к ярким носкам, присутствия на дне рождения телеведущего Савика Шустера в Литве ("Дим, а почему мы тогда поехали с одним подарком, а вернулись с тремя?"), его заявлений "Я тебе кадык вырву, сука" и "Зеленский для меня умер".

"Я все равно, Дим, считаю, что не надо было вот так с Зеленским, как ты, все отношения портить. "Он для меня умер". Ну зачем вот этот вот?" – сказала Бацман. 

"А как надо было?" – спросил у нее супруг. 

"Не знаю. Как-то поделикатней: "он для меня меня чуть-чуть приболел" или "он для меня немножко устал", – ответила Кравец. 

Потом Гордону приснилось, что он разговаривает с Зеленским. Журналист подошел к президенту и попросил его ущипнуть. 

"Ай! За что так больно? За то, что я сказал, что вы для меня умерли? Если бы вы знали, как я вас любил. Я же вас очень любил, просто у меня в один момент появилось миллион причин вас разлюбить. А я вас очень любил! Вы же для меня были, как [бывший руководитель военной разведки Украины, экс-глава СБУ Игорь] Смешко. Как два Смешко. Нет. Как все Смешко в мире! Я же мог для вас звезду с неба снять и кадык ей вырвать. А если честно, вы приняли закон о деолигархизации, а я его исполняю. Я вам подыгрываю. Просто благодаря мне [бизнесмен Ринат] Ахметов каждый месяц становится беднее", – сказал Гордон.

В конце номера оказалось, что в кровати с журналистами находился педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. 

"Господин Комаровский, а вы случайно кроватью не ошиблись?" – спросила журналистка.

"Так что мы, Дмитрий, с вами снова ошиблись? Получается, Дмитрий, мы с вами лохи?– обратился Комаровский к Гордону. 

"Лохи, доктор, лохи! Хватит, вставайте с моей кровати. До свидания", – ответил журналист.  

Гордон прокомментировал номер в Instagram.

"Моим замечательным друзьям из "95-го квартала" респект и благодарность за то, что в присутствии президента решительно меня поддержали. Женя Кошевой и Лена Кравец, вы настоящие! Спасибо, не забуду! С Новым годом! Будьте счастливы!" – написал он. 

Бацман пошутила в Instagram, что год завершила успешно, потому "отныне главной комнатой страны официально является не кабинет президента Украины и даже не кабинет главы Офиса президента, а наша с Дмитрием Гордоном спальня".

"Раньше "95-й квартал" в новогоднюю ночь главные номера показывал про действующих глав государства и самых ярких политиков, а теперь – про нас с Димой. Ну понятно же, где все судьбоносные решения для Украины принимаются. "95-й квартал", любимые наши друзья, от души спасибо от нас с Димой! А доктор Комаровский вообще вас теперь бесплатно лечить будет", – написала журналистка. 

Контекст:

Студия "Квартал 95" была основана Зеленским и братьями Сергеем и Борисом Шефирами в 2003 году, до политической карьеры Зеленский был ее художественным руководителем. В 2019 году он был избран президентом Украины, вступил в должность 20 мая

В 2019 году Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.

В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов.

Актер студии Юрий Великий в интервью интернет-издания "ГОРДОН" повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском". По его словам, Зеленский – очень ранимый человек, который тяжело реагирует на критику. Великий отметил, что студия "Квартал 95" в дальнейшем, вполне вероятно, вообще откажется от юмористических номеров на политическую тематику

Теги: Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Игорь Смешко, юмор, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Елена Кравец
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