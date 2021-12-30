"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого

Кошевой выступает в составе "Квартала 95" с 2005 года Фото: kvartal95official / Instagram

Администраторы страницы использовали снимок для анонса новогоднего концерта студии "Квартал 95".

На фото Кравец в белом пиджаке и брюках в горох позирует между одетыми в классические костюмы Кошевым и Ткачом на фоне новогодней елки.

Подписчики страницы в большинстве своем обратили внимание на Кошевого.

"Евгений, как хотите, но худануть чуть-чуть в 2022-м вам не помешает", – написали пользователи сети.

"Отъел рыло, стал, как все депутаты", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Любим вас всех", – поддержали артистов поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)