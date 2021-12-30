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30 декабря, 2021
 
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"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого

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Кошевой выступает в составе "Квартала 95" с 2005 года
Кошевой выступает в составе "Квартала 95" с 2005 года
Фото: kvartal95official / Instagram

30 декабря на странице комедийного проекта студия "Квартал 95" в Instagram было размещено новое праздничное фото участников этого проекта – актеров Евгения Кошевого и Юрия Ткача и актрисы Елены Кравец.

Администраторы страницы использовали снимок для анонса новогоднего концерта студии "Квартал 95".

На фото Кравец в белом пиджаке и брюках в горох позирует между одетыми в классические костюмы Кошевым и Ткачом на фоне новогодней елки.

Подписчики страницы в большинстве своем обратили внимание на Кошевого.

"Евгений, как хотите, но худануть чуть-чуть в 2022-м вам не помешает", – написали пользователи сети.

"Отъел рыло, стал, как все депутаты", – прокомментировали публикацию фолловеры. 

"Любим вас всех", – поддержали артистов поклонники.

Контекст:

Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". До 2019 года ее руководителем был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. 

Кошевой и Кравец являются участниками проекта с 2005 года, а Ткач присоединился к коллективу в 2019 году.

Теги: Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Елена Кравец, Юрий Ткач
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