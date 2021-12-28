"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца

Администраторы страницы использовали фото Пикалова для анонса новогоднего концерта с участием актеров студии "Квартал 95".

"Уже в кадр не влезает", – отреагировали подписчики страницы.

"Да, что с людьми время делает, зажрались", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Зайка уже не тот", – оценили фото фолловеры.

Контекст:

Александр Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года участвовал в команде КВН "95 квартал". С 2003 года входит в состав авторской группы студии "Квартал 95".

На сцене артист исполняет роли беглого президента Украины Виктора Януковича и украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

25 октября стало известно, что Пикалов развелся с женой Ириной после 18 лет брака. Бывшая жена артиста – исполнительный продюсер студии "Квартал 95". У них есть 16-летний сын Михаил.