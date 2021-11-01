"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне

"Первая татуировка сыночка. Совсем взрослым стал", – подписал он фото.

"Нереально круто выглядит", – оценили тату фолловеры актера.

Отвечая на вопросы подписчиков, Пикалов отметил, что Михаилу исполнилось 16 лет.

За день до этого Пикалов выложил в сеть ролик, на котором запечатлен вместе с сыном в тату-салоне.

Контекст:

25 октября стало известно, что Пикалов развелся с женой Ириной после 18 лет брака. Артист не называл причин развода, вскользь упомянув, что оставил дом, расположенный через две улицы от дома пятого украинского президента Петра Порошенко, экс-супруге, а сам живет в квартире.

Пикалов также не стал говорить, когда именно обрел статус холостяка, но рассказал, что день рождения жены в августе этого года они отмечали вместе. Жена артиста – исполнительный продюсер студии "Квартал 95".

Михаил – единственный ребенок супругов.