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25 октября, 2021
 
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"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Порошенко

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Пикалов: Я сосед Петра Алексеевича через две улицы
Пикалов: Я сосед Петра Алексеевича через две улицы
Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Артист и автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что живет по соседству с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он рассказал 25 октября в интервью "Украинской правде".

"Я сосед Петра Алексеевича через две улицы. Я у него в гостях не был – там все видно и так. Там ходят рыбаки и говорят, что, когда он стал президентом, они перестали ходить. Туда нельзя. Я видел ребят, которые, охраняя дом, зимой сидели в этих стеклянных стаканах без обогрева", – сообщил Пикалов.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии "Квартал 95". Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.

Теги: Петр Порошенко, актер, президент, студия Квартал 95, Александр Пикалов
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