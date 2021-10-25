  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Порошенко

"Я сосед Петра Алексеевича через две улицы. Я у него в гостях не был – там все видно и так. Там ходят рыбаки и говорят, что, когда он стал президентом, они перестали ходить. Туда нельзя. Я видел ребят, которые, охраняя дом, зимой сидели в этих стеклянных стаканах без обогрева", – сообщил Пикалов.

ВИДЕО

Контекст:

Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии "Квартал 95". Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.