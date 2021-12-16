"Мой приятный человек". Разведенный Пикалов из "Квартал 95" заселфился с подругой Брежневой, нежно прижавшись к ее щеке

Снимок был сделан во время концерта участников студии "Квартал 95" во Дворце "Украина".

Пикалов позирует в кадре, нежно прижавшись щекой к щеке Горбачевой.

"И мой приятный человек", – подписала она фото, поставив под текстом сердечко. Позже Горбачева удалила эту публикацию.

Контекст:

25 октября стало известно, что Пикалов развелся с женой Ириной после 18 лет брака. Артист не называл причин развода, вскользь упомянув, что оставил дом, расположенный через две улицы от дома пятого украинского президента Петра Порошенко, экс-супруге, а сам живет в квартире.

Пикалов также не стал говорить, когда именно обрел статус холостяка, но рассказал, что день рождения жены в августе этого года они отмечали вместе. Жена артиста – исполнительный продюсер студии "Квартал 95". У пары есть 16-летний сын Михаил.

Бизнесвумен Нина Горбачева известна в том числе тем, что в 2016 году в составе украинской делегации подняла флаг Украины на концерте российской певицы Земфиры в Вильнюсе (Литва). Соответствующее видео опубликовано на странице украинского шоумена Александра Педана в Instagram.

Вместе с украинской певицей Верой Брежневой Горбачева помогает детским отделениям онкогематологии. в Украине. Бизнесвумен в своих публикациях называет артистку подругой и сестрой.