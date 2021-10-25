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"Может сказать авторам: "Нет". Пикалов рассказал, какими вопросами "Квартала 95" занимается Сергей Шефир

Сергей Шефир "не такой частый гость" в офисе студии "Квартал 95", сказал Александр Пикалов
Сергей Шефир "не такой частый гость" в офисе студии "Квартал 95", сказал Александр Пикалов
Фото: ЕРА

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир "руководит издалека" студией "Квартал 95".

Об этом актер и автор студии Александр Пикалов рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 октября. 

Пикалов рассказал, что раньше Шефир был редакторов и "закрывал многие вопросы", которые касались шуток. 

"Он брал на себя решение. Тот продукт, который получается, он не всегда такой, каким его приносят, понимаешь? И разогнать материал в одну или другую сторону – это и есть работа хорошего редактора. [Сейчас этим занимается] иногда он, но как правило наши редакторы. Как это происходит: наши авторы где загуливают в своих мыслях и он может сказать: "Нет". И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского, или в сторону оппозиции – это касается всех", – сообщил актер. 

Журналист спросил, что это означает и говорит ли Шефир авторам: "Давайте так не шутить". 

"Да хватит уже др...чить в кармане на [нардепа от ОПЗЖ Илью] Киву. Все". Он говорит: "У вас чего-то много", или: "Пошлятины много – нах...р, этого много – нах...р, это – кто вам сказал"? Так вот же написано. "Нет, это х...рня. Этого нет". И вот так", – ответил Пикалов. 

По его словам, Шефир курирует вопросы, связанные с финансами. 

"У нас сломались два монтажные столы. Чтобы их купить, надо взять согласование. Я должен прийти к Сергею и он должен дать добро, чтобы я с прибыли "Женского квартала" заплатил. Он подсказывает, как это делается. Он сейчас главный руководитель. Подпись его может быть даже на закупку тех же платьев для девушек", – рассказал Пикалов.

Он уточнил, что брат советника президента – Борис Шефир – "руководитель творческий". "У нас есть направление сериалов, ему легче с этим работать", – рассказал актер о Борисе Шефире. 

Журналист спросил, как Сергею Шефиру удается совмещать все. 

"Я же тебе говорю, что он не такой частый гость у нас. Накапливаются вопрос – он приехал, дал добро или не дал", – ответил актер. 

Контекст:

Сергей Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.

В сентябре 2021-го Шефир после покушения на него рассказывал, что занимает должность генерального директора студии "Квартал 95", ездит на служебном автомобиле студии, и в последние дни преимущественно занимался делами "Квартала 95", а потом назвал шуткой слова о том, что занимался делами студии. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Сергей Шефир, Борис Шефир, Александр Пикалов
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