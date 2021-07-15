"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми

Ксения и Евгений Кошевые воспитывают двух дочерей Фото: yalta_k / Instagram

На снимке Кошевой запечатлен в окружении семьи на фоне морского заката.

"Наши Кошевые напоминают, что впереди еще половина лета, чтобы запастись яркими впечатлениями. Ведь неважно где, важно с кем", – говорится в публикации.

"Жека, ты поправился", – отреагировали на фото поклонники артиста.

"Женя, харош есть", – написали в комментариях фолловеры.

"О, Варя красавица. Папочка. готовьтесь к сватам", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)