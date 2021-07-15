"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми

На снимке Кошевой запечатлен в окружении семьи на фоне морского заката.
"Наши Кошевые напоминают, что впереди еще половина лета, чтобы запастись яркими впечатлениями. Ведь неважно где, важно с кем", – говорится в публикации.
"Жека, ты поправился", – отреагировали на фото поклонники артиста.
"Женя, харош есть", – написали в комментариях фолловеры.
"О, Варя красавица. Папочка. готовьтесь к сватам", – прокомментировали фото пользователи сети.
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Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).