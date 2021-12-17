Богдан: Я против, чтобы Женя Кошевой назначал людей, которые отвечают за образование и науку в Украине

Богдан: Мне кажется, они на свои дни рождения приглашают тех выступать, у кого выступали они... Ну бл...дство это Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Друг, сосед и, можно сказать, собутыльник Жени Кошевого, лысого, Андрей Витренко назначен первым замом министра образования и науки. И является одновременно депутатом Киевгорсовета. Каждого можно о чем-то… не хочу, но каждого… Не хочу. Смотри, мне кажется, они на свои дни рождения приглашают тех выступать, у кого выступали они... Ну бл...дство это. Ну как это так можно? Ну что это?" – заявил Богдан.

При этом он отметил, что не знает самого Витренко и не может что-то сказать о нем.

"Может, он умный парень. Я его не знаю, я не хочу про него плохо говорить. Я против, чтобы Жека Кошевой назначал людей, которые отвечают за образование и науку. Я против", – подчеркнул политик.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Кошевой в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман говорил, что рад отставке Богдана, но отказался пояснять почему, заявив, что это "очень личное".

Летом 2019 года в программе Бацман Кошевой заявил, что не намерен идти в политику в связи с избранием президентом Зеленского.