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Богдан: Я против, чтобы Женя Кошевой назначал людей, которые отвечают за образование и науку в Украине

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Богдан: Мне кажется, они на свои дни рождения приглашают тех выступать, у кого выступали они... Ну бл...дство это
Богдан: Мне кажется, они на свои дни рождения приглашают тех выступать, у кого выступали они... Ну бл...дство это
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой добился назначения своего друга Андрея Витренко на должность первого заместителя министра образования и науки. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Друг, сосед и, можно сказать, собутыльник Жени Кошевого, лысого, Андрей Витренко назначен первым замом министра образования и науки. И является одновременно депутатом Киевгорсовета. Каждого можно о чем-то… не хочу, но каждого… Не хочу. Смотри, мне кажется, они на свои дни рождения приглашают тех выступать, у кого выступали они... Ну бл...дство это. Ну как это так можно? Ну что это?" – заявил Богдан.

При этом он отметил, что не знает самого Витренко и не может что-то сказать о нем.

"Может, он умный парень. Я его не знаю, я не хочу про него плохо говорить. Я против, чтобы Жека Кошевой назначал людей, которые отвечают за образование и науку. Я против", – подчеркнул политик. 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Кошевой в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман говорил, что рад отставке Богдана, но отказался пояснять почему, заявив, что это "очень личное".

Летом 2019 года в программе Бацман Кошевой заявил, что не намерен идти в политику в связи с избранием президентом Зеленского.

Контекст:

На сайте Минобразования указано, что Андрей Витренко в течение 2017-2020 годов был заместителем декана по научной работе и международному сотрудничеству экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

16 июля 2020 года Витренко стал замминистра образования и науки Украины, а с 11 августа 2021 года – первым замминистра.

Также Витренко является главой фракции "Слуга народа" в Киевсовете и главой постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету и социально-экономическому развитию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: образование, Министерство образования, Киевсовет, Евгений Кошевой, студия Квартал 95, Слуга народа, Андрей Богдан, назначение, Андрей Витренко
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