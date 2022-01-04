ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский сообщил, что отправился в Буковель "для короткого зимнего отдыха"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент сообщил, что отправился на отдых
Президент сообщил, что отправился на отдых
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 января в Facebook, что отправился на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области.

"Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха", – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2981989298718093

4 января "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей.

Коломойский сказал "Украинской правде", что не встречался с Зеленским и не планирует.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у тогдашнего президента Петра Порошенко – 15,95%. 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

Во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского "марионеткой" Коломойского. В ответ Зеленский заявлял, что общается с Коломойским "только по бизнесу" и не встречался с ним в "политический период".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Игорь Коломойский, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, отдых, Буковель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Вот как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире". Спойлер: ей уже 20 лет, она снялась в постели и засветила грудь
Вот как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире". Спойлер: ей уже 20 лет, она снялась в постели и засветила грудь
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (111022)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (97986)
3
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (85950)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (76873)
5
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (57597)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (50822)
7
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте (46430)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (42859)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS