Зеленский сообщил, что отправился в Буковель "для короткого зимнего отдыха"

"Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха", – написал президент.

4 января "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей.

Коломойский сказал "Украинской правде", что не встречался с Зеленским и не планирует.