Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским – СМИ

Сообщается, что президент приехал в Буковель 4 января. Охрана разместилась в одном из соседних номеров.
В то же время на том же пятом этаже, что и Владимир Зеленский, остановился бизнесмен Игорь Коломойский со своим окружением, пишет издание. Семьи президента в отеле не видели.
В комментарии "Украинской правде" Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским.
"Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 уезжаю", – сказал бизнесмен.
Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.
31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У Зеленского было 30,24% голосов, у тогдашнего президента Петра Порошенко – 15,95%. 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.
Во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского "марионеткой" Коломойского. В ответ Зеленский заявлял, что общается с Коломойским "только по бизнесу" и не встречался с ним в "политический период".