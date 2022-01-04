Зеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским – СМИ

Зеленский и Коломойский остановились на одном этаже в отеле, пишет "Украинская правда" Фото: Radisson Blu Resort, Bukovel / Facebook

Сообщается, что президент приехал в Буковель 4 января. Охрана разместилась в одном из соседних номеров.

В то же время на том же пятом этаже, что и Владимир Зеленский, остановился бизнесмен Игорь Коломойский со своим окружением, пишет издание. Семьи президента в отеле не видели.

В комментарии "Украинской правде" Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским.

"Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 уезжаю", – сказал бизнесмен.