Франция и Германия инициировали нормандскую встречу в ближайшие недели

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. – "ГОРДОН") мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель", – цитирует Макрона "Укринформ".

Он также добавил, что "геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях".

Nos priorités pour l'Europe : pic.twitter.com/cvqhbfrOwZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2022