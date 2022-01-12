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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц: Мы активно добиваемся возрождения нормандского формата

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Шольц напомнил, что территориальная целостность Украины была нарушена
Шольц напомнил, что территориальная целостность Украины была нарушена
Фото: EPA

Германия активно добивается возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом во время выступления в Бундестаге 12 января сказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Он напомнил, что территориальная целостность Украины была нарушена.

"Мы активно добиваемся того, чтобы снова были возможности возродить формат переговоров, нормандский формат, между странами, которые это инициировали, для преодоления кризиса в Украине", – заявил канцлер.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

4 января 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Плетнером и Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

6 января в Москве прошли переговоры Козака с внешнеполитичесими советниками лидеров Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. По словам замглавы администрации президента РФ, это были "краткие установочные переговоры", чтобы "сверить часы" по поводу реализации Минских соглашений". По его словам, участники обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.

Бонн и Плетнер прибыли в Киев 10 января. В тот же день они провели встречу с Ермаком

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине, Олаф Шольц
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