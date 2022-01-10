В Кремле заявили об отсутствии прогресса в переговорах советников лидеров "Нормандской четверки"

Сам по себе факт разговора советников в нормандском формате, конечно, позитивен, считает Песков Фото: EPA

По его мнению, "там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении речь не идет".

Но сам по себе факт разговора, конечно, позитивен, считает Песков.

Он отметил, что "субстанция, содержание переговоров" по-прежнему "скорее относятся к категории сложных и буксующих вопросов".

6 января в Москве прошли переговоры замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном по урегулированию ситуации на Донбассе.

Встреча длились почти 4,5 часа. По словам Козака, участники "обсудили ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт".

Плетнер и Бонн подтвердили приверженность Минским соглашениям "как безальтернативной основе для разрешения ситуации", подчеркнул Козак.

Также они, по словам замглавы Администрации президента РФ, обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.

4 января с Плетнером и Бонном провел телефонный разговор глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

8 января он анонсировал встречу советников трех лидеров "Нормандской четверки" в Киеве на этой неделе.