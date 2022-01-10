В Кремле заявили об отсутствии прогресса в переговорах советников лидеров "Нормандской четверки"

По его мнению, "там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении речь не идет".
Но сам по себе факт разговора, конечно, позитивен, считает Песков.
Он отметил, что "субстанция, содержание переговоров" по-прежнему "скорее относятся к категории сложных и буксующих вопросов".
6 января в Москве прошли переговоры замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном по урегулированию ситуации на Донбассе.
Встреча длились почти 4,5 часа. По словам Козака, участники "обсудили ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт".
Плетнер и Бонн подтвердили приверженность Минским соглашениям "как безальтернативной основе для разрешения ситуации", подчеркнул Козак.
Также они, по словам замглавы Администрации президента РФ, обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.
4 января с Плетнером и Бонном провел телефонный разговор глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
8 января он анонсировал встречу советников трех лидеров "Нормандской четверки" в Киеве на этой неделе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.
Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.
15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.