Россия отправила на Донбасс диверсантов, чтобы иметь повод вторгнуться в Украину в январе-феврале – СМИ

CNN сообщает, что Россия хочет совершить диверсию против группировок "ДНР" и "ЛНР" Фото: depositphotos.com

По словам собеседника, отправленные диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для совершения актов саботажа против группировок "ДНР" и "ЛНР". В дальнейшем планируется обвинить в этих атаках Украину и начать вторжение, отметил он.

Источник добавил, что такие выводы власти США сделали на основании перехваченных сообщений и наблюдений за передвижениями возле украинской границы.

Официальный представитель США, описавший данные разведки и говоривший с журналистами на условиях анонимности, добавил, что российские военные планируют провести диверсию за несколько недель до военного вторжения. Само вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля. По его словам, такой сценарий был в 2014 году с Крымом.

Другой высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что диверсанты или провокаторы могут устроить инцидент в Киеве. Это, в свою очередь, может стать предлогом для государственного переворота.