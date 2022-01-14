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Россия отправила на Донбасс диверсантов, чтобы иметь повод вторгнуться в Украину в январе-феврале – СМИ

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CNN сообщает, что Россия хочет совершить диверсию против группировок "ДНР" и "ЛНР"
CNN сообщает, что Россия хочет совершить диверсию против группировок "ДНР" и "ЛНР"
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена получила информацию, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации, которая позволит лидеру России Владимиру Путину начать вторжение. Об этом CNN сообщил чиновник Белого дома.

По словам собеседника, отправленные диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для совершения актов саботажа против группировок "ДНР" и "ЛНР". В дальнейшем планируется обвинить в этих атаках Украину и начать вторжение, отметил он.

Источник добавил, что такие выводы власти США сделали на основании перехваченных сообщений и наблюдений за передвижениями возле украинской границы.

Официальный представитель США, описавший данные разведки и говоривший с журналистами на условиях анонимности, добавил, что российские военные планируют провести диверсию за несколько недель до военного вторжения. Само вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля. По его словам, такой сценарий был в 2014 году с Крымом.

Другой высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что диверсанты или провокаторы могут устроить инцидент в Киеве. Это, в свою очередь, может стать предлогом для государственного переворота. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Донбасс, Белый дом, диверсия, вторжение, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, войска
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