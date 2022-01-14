Россия готовит провокации против собственных военных, чтобы обвинить в этом Украину – ГУР Минобороны

"В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям", – говорится в сообщении.

Так, по информации военной разведки Украины, 13 января личному составу 3-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, находящейся в Приднестровье, сообщили на служебном совещании, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе села Колбасна, где находятся артиллерийские склады.

"Распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не отдавались, но была объявлена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению. На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу", – добавили в ГУР.