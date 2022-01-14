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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовит провокации против собственных военных, чтобы обвинить в этом Украину – ГУР Минобороны

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Украинская разведка ожидает провокаций со стороны РФ в Приднестровье
Украинская разведка ожидает провокаций со стороны РФ в Приднестровье
Фото: mil.gov.ua

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом предупредили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям", – говорится в сообщении.

Так, по информации военной разведки Украины, 13 января личному составу 3-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, находящейся в Приднестровье, сообщили на служебном совещании, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе села Колбасна, где находятся артиллерийские склады.

"Распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не отдавались, но была объявлена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению. На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу", – добавили в ГУР. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/232501585727936

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

14 января стало известно, что в России объявили внезапную проверку боеготовности войск.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, военные, разведка, провокации, спецслужбы, ГУР Минобороны Украины, российские военные
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