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Оккупационные войска РФ на Донбассе находятся в боевой готовности – украинская разведка

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По данным украинской разведки, российские оккупанты проводят доукомплектование воинских частей оперативной группировки в ОРДЛО
По данным украинской разведки, российские оккупанты проводят доукомплектование воинских частей оперативной группировки в ОРДЛО
Фото: depositphotos.com

Оккупационные войска РФ на Донбассе находятся в боевой готовности. Об этом 11 января в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование вооруженных сил РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с 10 января по единому плану подготовки ВС РФ в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, российские оккупанты также проводят доукомплектование воинских частей оперативной группировки в ОРДЛО, проверяется работа развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

Помимо этого, силовые структуры оккупационных администраций в усиленном режиме разыскивают граждан, которые числятся в военкоматах и уклоняются от прохождения сборов.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/230379832606778

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, боевики, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, войска
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