Оккупационные войска РФ на Донбассе находятся в боевой готовности – украинская разведка

"Командование вооруженных сил РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с 10 января по единому плану подготовки ВС РФ в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, российские оккупанты также проводят доукомплектование воинских частей оперативной группировки в ОРДЛО, проверяется работа развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

Помимо этого, силовые структуры оккупационных администраций в усиленном режиме разыскивают граждан, которые числятся в военкоматах и уклоняются от прохождения сборов.