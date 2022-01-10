За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

"За прошедшие сутки, 9 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", – говорится в сводке.

В пресс-центре сообщили, что сейчас воин находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

По данным штаба, в направлении Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сообщении подчеркнули, что в ответ украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"По состоянию на 7.00 10 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.