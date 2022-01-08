На Донбассе 8 января был ранен украинский военный – штаб ООС

С начала суток оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня, четыре из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"В сторону Песков вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17", – говорится в сообщении.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков (вероятно, "Орлан 10"), который пересек линию разграничения.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – проинформировали в пресс-центре.