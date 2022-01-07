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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли позиции сил ООС в Донецкой области

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Украинские военные открывали по российским оккупантам ответный огонь
Украинские военные открывали по российским оккупантам ответный огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Катериновки Донецкой области. Об этом 7 января в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Это единственное нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе, зафиксированное с начала суток.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков нет.

Украинские военные открывали по российским оккупантам ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1272954983197115

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Россия, Украина, оккупация, боевики, ВСУ, обстрелы, война на Донбассе, ООС
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