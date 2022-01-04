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В 2021 году СБУ обнаружила около 500 взрывных устройств в районе проведения ООС

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В прошедшем году СБУ установила местонахождение более 40 тайников со средствами поражения на востоке Украины
В прошедшем году СБУ установила местонахождение более 40 тайников со средствами поражения на востоке Украины
Фото: ssu.gov.ua

В 2021 году Служба безопасности Украины установила местонахождение более 40 тайников со средствами поражения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом 4 января сообщила пресс-служба СБУ.

В течение года правоохранители изъяли противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 взрывных устройств и свыше 300 кг тротила.

По данным следствия, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". По заданию своих "кураторов" они планировали диверсии на востоке Украины.

"По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Украина, террористы, тайник, диверсия, ДНР, правоохранители, граната, ЛНР, безопасность, Служба безопасности Украины, ООС
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