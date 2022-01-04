В 2021 году СБУ обнаружила около 500 взрывных устройств в районе проведения ООС

В прошедшем году СБУ установила местонахождение более 40 тайников со средствами поражения на востоке Украины Фото: ssu.gov.ua

В течение года правоохранители изъяли противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 взрывных устройств и свыше 300 кг тротила.

По данным следствия, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". По заданию своих "кураторов" они планировали диверсии на востоке Украины.

"По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении.