5 января на Донбассе боевики четыре раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"5 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в среду боевики открывал огонь в направлении населенных пунктов Авдеевка (из противотанкового ракетного комплекса), Шумы (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия), Катериновка (из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Майорск (из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

За первые семь часов 6 января нарушений боевиками режима прекращения огня штаб ООС не зафиксировал.

4 января боевики перемирия не нарушали.