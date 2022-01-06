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ВОЙНА В УКРАИНЕ

5 января на Донбассе боевики четыре раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В среду, 5 января, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 6 января пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"5 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в среду боевики открывал огонь в направлении населенных пунктов Авдеевка (из противотанкового ракетного комплекса), Шумы (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия), Катериновка (из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Майорск (из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

За первые семь часов 6 января нарушений боевиками режима прекращения огня штаб ООС не зафиксировал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1272027969956483

4 января боевики перемирия не нарушали.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

Теги: Донбасс, боевики, перемирие, Авдеевка, Майорск, обстрелы, Шумы, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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