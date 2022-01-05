В Сумской области суд оштрафовал участника боевых действий на Донбассе за распространение открытки в "Одноклассниках"

Действия мужчины сторона обвинения квалифицировала по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти). Его признали виновным и оштрафовали на 4,3 тыс. грн, также он оплатит судебную экспертизу (6,5 тыс. грн).

Согласно материалам дела, в мае 2020 года в соцсети "Одноклассники" мужчина "лайкнул" и поделился агитационной открыткой с изображениями советских герба и звезды с серпом и молотом. На открытке была надпись "Один народ", над звездой – три флага: РФ, Украины и Беларуси. В итоге открытку просмотрели 66 пользователей соцсети, один из которых поставил отметку "нравится".

Обвиняемый признал свою вину, в суде он объяснил, что не собирался призывать кого-либо к таким действиям. Мужчине 56 лет, он – житель села Плавище Роменского района Сумской области, участник боевых действий на Донбассе, награжден государственными наградами. Ранее судим не был, содержит мать и жену, которая на пенсии. Его сын – ветеран войны.