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В Сумской области суд оштрафовал участника боевых действий на Донбассе за распространение открытки в "Одноклассниках"

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Мужчина распространил в "Одноклассниках" открытку с изображениями символики СССР
Мужчина распространил в "Одноклассниках" открытку с изображениями символики СССР
Фото: ВОЛЯ / Facebook

В Сумской области Роменский горрайонный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в распространении пропагандистской открытки в российской социальной сети "Одноклассники". Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба суда.

Действия мужчины сторона обвинения квалифицировала по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти). Его признали виновным и оштрафовали на 4,3 тыс. грн, также он оплатит судебную экспертизу (6,5 тыс. грн).

Согласно материалам дела, в мае 2020 года в соцсети "Одноклассники" мужчина "лайкнул" и поделился агитационной открыткой с изображениями советских герба и звезды с серпом и молотом. На открытке была надпись "Один народ", над звездой – три флага: РФ, Украины и Беларуси. В итоге открытку просмотрели 66 пользователей соцсети, один из которых поставил отметку "нравится".

Обвиняемый признал свою вину, в суде он объяснил, что не собирался призывать кого-либо к таким действиям. Мужчине 56 лет, он – житель села Плавище Роменского района Сумской области, участник боевых действий на Донбассе, награжден государственными наградами. Ранее судим не был, содержит мать и жену, которая на пенсии. Его сын – ветеран войны.

Контекст:

"Одноклассники" – российская соцсеть, запущенная в марте 2006 года и принадлежащая VK Group. На начало 2022 года занимает 44-е место в рейтинге самых популярных сайтов в мире.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". 

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей и интернет-сервисов, среди которых – Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

Теги: социальные сети, Сумская область, Донбасс, пропаганда, российская пропаганда, приговор, суды, соцсети, участник АТО, Одноклассники, соцсеть
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