Жителя Мариуполя приговорили к трем годам тюрьмы за пропаганду войны

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: depositphotos.com

Как отметили в ведомстве, 51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020-го злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет-ресурсом "Рупор Новороссии", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязыванию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.