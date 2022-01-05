Двух боевиков "ЛДНР", которые четыре года воевали против Украины, осудили на 10 лет – СБУ

Следователи установили, что в 2014 году двое граждан Украины присоединились к террористическим организациям. В течение четырех лет они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также задокументировано, что боевики участвовали в боях в Донецкой и Луганской областях.
Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.