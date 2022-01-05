Двух боевиков "ЛДНР", которые четыре года воевали против Украины, осудили на 10 лет – СБУ

Следователи установили, что в 2014 году двое граждан Украины присоединились к террористическим организациям. В течение четырех лет они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также задокументировано, что боевики участвовали в боях в Донецкой и Луганской областях.

Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.