Боевики на Донбассе 3 января трижды нарушили договоренности о перемирии и ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Боевики вели огонь в сторону Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов, отметили в штабе ООС Фото: EPA

Боевики вели огонь в сторону Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов (Донецкая область). Российские наемники открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 4 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, отметили в штабе ООС.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.