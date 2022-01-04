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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 3 января трижды нарушили договоренности о перемирии и ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Боевики вели огонь в сторону Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов, отметили в штабе ООС
Боевики вели огонь в сторону Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов, отметили в штабе ООС
Фото: EPA

За сутки 3 января российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом в Facebook 4 января сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь в сторону Светлодарска, Лебединского и вблизи Шумов (Донецкая область). Российские наемники открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 4 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1270791133413500

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

Теги: Россия, Украина, оружие, Донбасс, агрессия, боевики, перемирие, наемники, гранатомет, Светлодарск, Лебединское, ВСУ, Шумы, конфликт, военнослужащий, ранение, ООС, нарушение
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