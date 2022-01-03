Боевики открывали огонь в направлении Светлодарска из противотанковых гранатометов – штаб ООС

По состоянию на 11.00 это было единственное с начала суток нарушение российскими оккупантами режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков нет.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.