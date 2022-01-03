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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики открывали огонь в направлении Светлодарска из противотанковых гранатометов – штаб ООС

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков нет
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики на Донбассе 3 января открывали огонь в направлении Светлодарска Донецкой области из автоматических и противотанковых гранатометов. Об этом в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

По состоянию на 11.00 это было единственное с начала суток нарушение российскими оккупантами режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела со стороны боевиков нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/232342412380438/

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

Теги: Россия, Украина, боевики, ВСУ, война на Донбассе, ООС
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