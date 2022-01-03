В прошедшие сутки на Донбассе было тихо – штаб ООС

2 января в зоне ООС никто не пострадал от обстрелов, сообщили в штабе Фото: depositphotos.com

"За прошедшие сутки, 2 января, и на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.