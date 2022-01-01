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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе за год незаконно арестовали 70 украинских граждан – представитель омбудсмена

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Последний обмен удерживаемыми лицами прошел в апреле 2020 года
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел в апреле 2020 года
Фото: EPA

В плену у боевиков и российских оккупантов на Донбассе – более 300 украинских граждан, причем 70 человек незаконно арестовали за последний год. Об этом рассказал Общественному представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Константин Черников.

По его информации, 223 человека находятся на территории, захваченной боевиками "ДНР", 77 человек – боевиками "ЛНР".

"Из них 257 – это гражданские лица и 44 – военнослужащие. Людей подводят под так называемые их приговоры прокуроры Российской Федерации. И специально находят людей, чтобы содержать их в плену и добавлять заложников. Там очень критическое состояние. И то, что им пытаются передать общественные организации, международные, – большинство помощи пленным, заключенным не доходит", – сообщил Черников.

Как рассказал Общественному правозащитник Александр Кудинов, в большинстве случаев людей удерживают под предлогом шпионажа. В случаях, когда человека задержали из мести, "кого-то там слили за то, что не так себя вроде бы повел, то могут пришить даже разбой".

Черников отметил, что при рассмотрении трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) обмен удерживаемыми лицами "уже вышел из вопроса гуманитарного и перешел в вопрос политический".

"Потому что каждый раз, если заходит речь по обмену пленными, с нашей стороны мы предлагаем менять "всех на всех", то в ОРДЛО находятся всегда причины, что они могут поменять людей, если будут какие-нибудь уступки", – пояснил Черников.

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Денисова в июне говорила, что боевики в ОРДЛО удерживают в тюрьмах 405 граждан Украины.

В мае 2021 года боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.

Теги: Александр Кудинов, ДНР, омбудсмен, война в Украине, ЛНР, обмен пленными, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР, тюрьмы, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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