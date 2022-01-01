Оккупанты на Донбассе за год незаконно арестовали 70 украинских граждан – представитель омбудсмена

По его информации, 223 человека находятся на территории, захваченной боевиками "ДНР", 77 человек – боевиками "ЛНР".

"Из них 257 – это гражданские лица и 44 – военнослужащие. Людей подводят под так называемые их приговоры прокуроры Российской Федерации. И специально находят людей, чтобы содержать их в плену и добавлять заложников. Там очень критическое состояние. И то, что им пытаются передать общественные организации, международные, – большинство помощи пленным, заключенным не доходит", – сообщил Черников.

Как рассказал Общественному правозащитник Александр Кудинов, в большинстве случаев людей удерживают под предлогом шпионажа. В случаях, когда человека задержали из мести, "кого-то там слили за то, что не так себя вроде бы повел, то могут пришить даже разбой".

Черников отметил, что при рассмотрении трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) обмен удерживаемыми лицами "уже вышел из вопроса гуманитарного и перешел в вопрос политический".

"Потому что каждый раз, если заходит речь по обмену пленными, с нашей стороны мы предлагаем менять "всех на всех", то в ОРДЛО находятся всегда причины, что они могут поменять людей, если будут какие-нибудь уступки", – пояснил Черников.