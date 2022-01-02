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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В госпитале умер 20-летний украинский военный, раненный в конце декабря на Донбассе

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Погибшему было 20 лет
Погибшему было 20 лет
Фото: depositphotos.com

От пули снайпера боевиков на Донбассе на 21-м году жизни 1 января погиб украинский воин, житель Житомирской области Игорь Тычина. Он был ранен 27 декабря, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

О смерти военного сообщила в Facebook пресс-служба Коростенского городского коллегиума, где учился Тычина.

"С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на востоке нашего государства... Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330152389115682&id=100063627697598

Тычина воевал в составе 95-й бригады, сообщил в Facebook горсовет Коростеня.

https://www.facebook.com/superungrudging/posts/1551475921875309

Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская рассказала Общественному, что Тычина был ранен пулей снайпера еще 27 декабря.

"Он находился в коме в Харьковском госпитале, врачи боролись за его жизнь, но 1 января молодая жизнь оборвалась", – сказала Чижевская.

Она рассказала, что Тычина вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками. 

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Теги: смерть, Донбасс, снайпер, военные, Житомирская область, украинский военный, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, Коростень, погибшие
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