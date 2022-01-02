В госпитале умер 20-летний украинский военный, раненный в конце декабря на Донбассе

О смерти военного сообщила в Facebook пресс-служба Коростенского городского коллегиума, где учился Тычина.
"С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на востоке нашего государства... Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться" – говорится в сообщении.
Тычина воевал в составе 95-й бригады, сообщил в Facebook горсовет Коростеня.
Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская рассказала Общественному, что Тычина был ранен пулей снайпера еще 27 декабря.
"Он находился в коме в Харьковском госпитале, врачи боролись за его жизнь, но 1 января молодая жизнь оборвалась", – сказала Чижевская.
Она рассказала, что Тычина вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.
23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.