В госпитале умер 20-летний украинский военный, раненный в конце декабря на Донбассе

О смерти военного сообщила в Facebook пресс-служба Коростенского городского коллегиума, где учился Тычина.

"С невыразимой грустью сообщаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21-м году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на востоке нашего государства... Тычина Игорь достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться" – говорится в сообщении.

Тычина воевал в составе 95-й бригады, сообщил в Facebook горсовет Коростеня.

Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская рассказала Общественному, что Тычина был ранен пулей снайпера еще 27 декабря.

"Он находился в коме в Харьковском госпитале, врачи боролись за его жизнь, но 1 января молодая жизнь оборвалась", – сказала Чижевская.

Она рассказала, что Тычина вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом.