Колокол Памяти погибшим воинам открыли в Ивано-Франковске

"Начинаем год с молитвы о погибших воинах. В первый день нового года в Мемориальном сквере Ивано-Франковска торжественно открыли и освятили Колокол Памяти", - написала Онищук.

По ее словам, теперь в сквере будет ежемесячно проходить церемониал чествования защитников и защитниц Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность государства.

Как пояснила глава ОГА, Колокол Памяти будет звучать столько раз, сколько жителей Ивано-Франковской области погибли с начала боевых действий на востоке Украины в том или ином месяце.