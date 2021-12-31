Гармаш о работе ТКГ: Мы не сдаем позиций и не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва

Гармаш: В этом году, к сожалению, в основном мы реагировали на действия Москвы Фото: Игорь А. Козловский / Facebook

"В данных условиях главным достижением является то, что мы не сдаем позиций. То есть мы не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва. Хотя в 2020 году тактическая инициатива принадлежала Украине и Москва реагировала на наши действия. В этом году, к сожалению, в основном мы реагировали на действия Москвы. Мне трудно сказать почему", – отметил Гармаш.

По его словам, Москве удалось устранить основную угрозу для себя – переселенцев в украинской делегации ТКГ.

"Вынужден констатировать, что все-таки в этом году Москве удалось вытеснить нас из публичного переговорного процесса, я имею в виду переселенцев. То есть мы присутствуем на переговорах, но не присутствуем в мониторе, в кадре, мы не выступаем. Нас отводили туда как альтернативу как раз представителям ОРДЛО от Москвы. Вот это я считаю серьезным поражением. Но это тактическое поражение, потому что мы находимся в переговорном процессе и мы все равно можем на него влиять. А стратегическая наша победа в том, что мы не сдали наших позиций", – сказал Гармаш.