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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 31 декабря

Десантник получил ранение, несовместимое с жизнью
Десантник получил ранение, несовместимое с жизнью
Фото: president.gov.ua

31 декабря на Донбассе погиб военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины младший сержант Станислав Богуславский.

Об этом 2 января сообщили на странице бригады в Facebook.

Богуславский в результате обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Это тяжелая потеря для каждого из нас. Младший сержант Богуславский был искренним, открытым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа", – отметили в сообщении.

Командование Десантно-штурмовых войск и личный состав воинской части выразили соболезнования родным погибшего.

https://www.facebook.com/dshv25opdbr/posts/1866279236880508

Незаконные вооруженные формирования России 31 декабря три раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

От пули снайпера боевиков на Донбассе на 21-м году жизни 1 января погиб украинский воин, житель Житомирской области Игорь Тычина. Он был ранен 27 декабря, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

Теги: Украина, Донбасс, снайпер, десантники, боевики, ВСУ, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, нарушение
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