Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 31 декабря

Об этом 2 января сообщили на странице бригады в Facebook.

Богуславский в результате обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Это тяжелая потеря для каждого из нас. Младший сержант Богуславский был искренним, открытым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа", – отметили в сообщении.

Командование Десантно-штурмовых войск и личный состав воинской части выразили соболезнования родным погибшего.

Незаконные вооруженные формирования России 31 декабря три раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

От пули снайпера боевиков на Донбассе на 21-м году жизни 1 января погиб украинский воин, житель Житомирской области Игорь Тычина. Он был ранен 27 декабря, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.