Боевики на Донбассе укрепляют позиции на передовой системами разведки и увеличивают количество снайперов – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает удерживать оккупационные войска в ОРДЛО в боеготовности Фото: depositphotos.com

"Оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения, увеличено количество снайперских пар. Под руководством офицеров вооруженных сил РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает удерживать соединения и части оккупационных войск в ОРДЛО в боевой готовности.

"На период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения", – отметили в Минобороны.