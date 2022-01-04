В Чехии заочно приговорили к 21 году тюрьмы экс-военного, воевавшего на Донбассе

Сукупа обвинили в совершении террористического акта в составе боевиков "ДНР" с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины. Поскольку Сукуп не вернулся в Чехию, его осудили как беглеца.

По данным следствия, Сукуп в 2014 году прибыл в Донецк и с тех пор участвовал в боевых действиях, например, за Краматорск и Горловку. По меньшей мере до 2018 года он воевал в танковых подразделениях, возглавлял танковую роту, а впоследствии – артиллерийскую батарею.

Глава Сената Сильвия Слепичкова отметила, что присутствие Сукупа на Донбассе подтверждают показания свидетелей, его активность в соцсетях и публикации в украинских СМИ.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook отметил, что Сукуп командовал танковой ротой российско-террористических войск во время боев в Иловайске и Дебальцево.