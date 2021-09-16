В Чехии расследуют около 20 дел против наемников, участвовавших в боях на Донбассе – посол Украины в Чехии

"По информации чешских правоохранителей, обнародованной в СМИ, вообще в Чехии расследуется около 20 дел, связанных с гражданами этой страны, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России", – сообщил дипломат.

Сотрудничество украинских и чешских правоохранителей по преследованию боевиков, воевавших против Украины на Донбассе, достаточно тесное и эффективное, указал посол.

"В августе этого года с визитом в Чехии находилась генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая провела плодотворные и полезные встречи как со своим коллегой – генеральным прокурором Чехии, так и с представителями других правоохранительных органов. Был достигнут ряд договоренностей по активизации этого сотрудничества", – добавил Перебийнис.

Среди чешских наемников есть те, кто воевал на Донбассе за деньги, и те, кто стал жертвой российской пропаганды, считает он.

"Она в Чехии достаточно мощная. Есть целый ряд чешскоязычных сайтов, которые ретранслируют российскую пропаганду. Люди наслушались о "фашистах" и едут на Донбасс воевать против них. Есть и те, кто просто ищет приключений и кому нечего делать", – заключил посол.

Суд в столице Чехии Праге 7 сентября этого года приговорил 48-летнего Иржи Урбанека, известного по прозвищу Бегемот, к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе. Проживающему в Чехии гражданину Беларуси Алексею Фадееву за участие в боях на востоке Украины присудили 21 год лишения свободы.