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В Чехии расследуют около 20 дел против наемников, участвовавших в боях на Донбассе – посол Украины в Чехии

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В Чехии расследуют около 20 дел против наемников, участвовавших в боях на Донбассе – посол Украины в Чехии / ГОРДОН

В Чехии открыто 20 уголовных дел за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 16 сентября.

"По информации чешских правоохранителей, обнародованной в СМИ, вообще в Чехии расследуется около 20 дел, связанных с гражданами этой страны, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России", – сообщил дипломат.

Сотрудничество украинских и чешских правоохранителей по преследованию боевиков, воевавших против Украины на Донбассе, достаточно тесное и эффективное, указал посол.

"В августе этого года с визитом в Чехии находилась генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая провела плодотворные и полезные встречи как со своим коллегой – генеральным прокурором Чехии, так и с представителями других правоохранительных органов. Был достигнут ряд договоренностей по активизации этого сотрудничества", – добавил Перебийнис.

Среди чешских наемников есть те, кто воевал на Донбассе за деньги, и те, кто стал жертвой российской пропаганды, считает он.

"Она в Чехии достаточно мощная. Есть целый ряд чешскоязычных сайтов, которые ретранслируют российскую пропаганду. Люди наслушались о "фашистах" и едут на Донбасс воевать против них. Есть и те, кто просто ищет приключений и кому нечего делать", – заключил посол.

Суд в столице Чехии Праге 7 сентября этого года приговорил 48-летнего Иржи Урбанека, известного по прозвищу Бегемот, к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе. Проживающему в Чехии гражданину Беларуси Алексею Фадееву за участие в боях на востоке Украины присудили 21 год лишения свободы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Чехия, тюрьма, Донбасс, Евгений Перебийнис, жертвы, война в Украине, война на Донбассе, Ирина Венедиктова
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