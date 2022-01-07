Боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе – штаб ООС

"За прошедшие сутки, 6 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сводке.

Отмечается, что в сторону Луганского боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в сообщении. По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков штаб не зафиксировал. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1272691889890091

