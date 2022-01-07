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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе – штаб ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь
Украинские военные открывали ответный огонь
Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны российских наемников, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook утром 7 января.

"За прошедшие сутки, 6 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сводке.

Отмечается, что в сторону Луганского боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в сообщении.

По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков штаб не зафиксировал. 

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

Теги: Донбасс, военные, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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