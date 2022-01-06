ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Если какая-то война сейчас и волнует США, то это возможное вторжение Китая на Тайвань

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белковский о возможной полномасштабной войне России с Украиной: Для того, чтобы ее продать как реальную угрозу, надо сначала ее создать
Белковский о возможной полномасштабной войне России с Украиной: Для того, чтобы ее продать как реальную угрозу, надо сначала ее создать
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В США полагают, что угрозу нового российского вторжения в Украину и мирного урегулирования ситуации "легко мистифицировать", в то время как Китай действительно собирается военным путем решить проблему Тайваня, считает российский политолог Станислав Белковский. Такое мнение он высказал в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"На мой взгляд, у них две основные проблемы – это Китай и Афганистан. Потому что ясно, что для Америки сейчас самая главная болевая точка – это Китай, и если какая-то война волнует Америку в первую очередь, то это вторжение Китая на Тайвань. Безусловно, США будут против вторжения. И вместе с тем они поддерживают доктрину одного Китая. "А" несовместимо с "Б". Но это в современной мировой политике очень часто встречается по самым разным вопросам", – сказал Белковский.

Он отметил, что Китай постоянно намекает, что он хочет решить проблему к 2025 году, и США уже дали понять, что если вторжение произойдет, то они организуют морскую блокаду Китая. Политолог подчеркнул, что такое развитие событий будет очень выгодно РФ – "огромный морской транзит переместится на российскую территорию – на ее сухопутную часть, для чего будут строиться новые железнодорожные магистрали".

"И Афганистан, конечно. Потому что после бегства США из Афганистана, которое было для США политическим и, главным образом, моральным поражением, надо как-то предотвратить, нейтрализовать негативные последствия. Это история, в которой Россия играет определенную роль", – добавил он.

Белковский признал, что США также очень заинтересованы в том, чтобы предотвратить вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину, и подчеркнул, что если считать новую войну реальной угрозой, то это было бы большим достижением.

"И поэтому для того, чтобы ее продать как реальную угрозу, надо сначала ее создать. Правильно? Надо создать представление о том, что мир на пороге гигантской военной катастрофы. И поскольку воевать как раз никто не собирается на этом направлении… Чего нельзя сказать о Китае с Тайванем: там как раз, по-моему, собираются воевать, пусть и не завтра. То как раз здесь мирное урегулирование очень легко мистифицировать. Очень легко продать эту историю как гигантское достижение Вашингтона, который надавил на Москву, Москвы, которая пошла навстречу Западу, Владимира Александровича Зеленского, который героически противостоял давлению всех игроков и устоял, и, конечно, если бы не его железобетонная позиция, то войска бы вошли и так далее", – предположил Белковский. 

Он обратил внимание на то, что каждый из субъектов выигрывает от предотвращения войны, "и поэтому все готовы ее торжественно предотвратить".

Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году, после гражданской войны. Оно имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Китай, Афганистан, Станислав Белковский, война, Тайвань, вторжение, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек показала, как выглядит на отдыхе без макияжа
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек показала, как выглядит на отдыхе без макияжа
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова: Я до конца не избавилась от заикания, а лишь скорректировала
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова: Я до конца не избавилась от заикания, а лишь скорректировала
"Все временно – политика, взгляды". Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак
"Все временно – политика, взгляды". Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак
"Что за тело! Огонь". Рианна на прогулке крупным планом показала голые бедра
"Что за тело! Огонь". Рианна на прогулке крупным планом показала голые бедра
  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме
  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме
"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
"Богатая кутья" на сочельник. Рецепт от эксперта
"Богатая кутья" на сочельник. Рецепт от эксперта
Секс-скандал с участием Криса Нота. Из продолжения сериала "Секс в большом городе" вырезали финальную сцену с актером
Секс-скандал с участием Криса Нота. Из продолжения сериала "Секс в большом городе" вырезали финальную сцену с актером
"А балерины бывают с такими пирогами?" Волочкова показала пышную голую грудь
"А балерины бывают с такими пирогами?" Волочкова показала пышную голую грудь
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку
В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"
В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (138209)
2
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (117733)
3
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (91060)
4
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (72042)
5
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (64660)
6
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (55874)
7
Каменских показала голую грудь вблизи (55055)
8
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (44788)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS