Белковский: Если какая-то война сейчас и волнует США, то это возможное вторжение Китая на Тайвань

Белковский о возможной полномасштабной войне России с Украиной: Для того, чтобы ее продать как реальную угрозу, надо сначала ее создать Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"На мой взгляд, у них две основные проблемы – это Китай и Афганистан. Потому что ясно, что для Америки сейчас самая главная болевая точка – это Китай, и если какая-то война волнует Америку в первую очередь, то это вторжение Китая на Тайвань. Безусловно, США будут против вторжения. И вместе с тем они поддерживают доктрину одного Китая. "А" несовместимо с "Б". Но это в современной мировой политике очень часто встречается по самым разным вопросам", – сказал Белковский.

Он отметил, что Китай постоянно намекает, что он хочет решить проблему к 2025 году, и США уже дали понять, что если вторжение произойдет, то они организуют морскую блокаду Китая. Политолог подчеркнул, что такое развитие событий будет очень выгодно РФ – "огромный морской транзит переместится на российскую территорию – на ее сухопутную часть, для чего будут строиться новые железнодорожные магистрали".

"И Афганистан, конечно. Потому что после бегства США из Афганистана, которое было для США политическим и, главным образом, моральным поражением, надо как-то предотвратить, нейтрализовать негативные последствия. Это история, в которой Россия играет определенную роль", – добавил он.

Белковский признал, что США также очень заинтересованы в том, чтобы предотвратить вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину, и подчеркнул, что если считать новую войну реальной угрозой, то это было бы большим достижением.

"И поэтому для того, чтобы ее продать как реальную угрозу, надо сначала ее создать. Правильно? Надо создать представление о том, что мир на пороге гигантской военной катастрофы. И поскольку воевать как раз никто не собирается на этом направлении… Чего нельзя сказать о Китае с Тайванем: там как раз, по-моему, собираются воевать, пусть и не завтра. То как раз здесь мирное урегулирование очень легко мистифицировать. Очень легко продать эту историю как гигантское достижение Вашингтона, который надавил на Москву, Москвы, которая пошла навстречу Западу, Владимира Александровича Зеленского, который героически противостоял давлению всех игроков и устоял, и, конечно, если бы не его железобетонная позиция, то войска бы вошли и так далее", – предположил Белковский.

Он обратил внимание на то, что каждый из субъектов выигрывает от предотвращения войны, "и поэтому все готовы ее торжественно предотвратить".

Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube