Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой

В ведомстве отметили, что 18 ноября Литва, несмотря на протест Китая, разрешила открыть представительство Тайваня в Литве.
"Этим актом Литва открыто создает ложное впечатление об "одном Китае, одном Тайване" в мире, отрекается от политических обязательств, закрепленных в коммюнике об установлении дипломатических отношений с КНР, подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая и грубо вмешивается во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает решительное возмущение и протест по этому поводу и решает понизить свои дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах", – говорится в сообщении.
Китайские дипломаты подчеркнули, что Литва предпочла проигнорировать серьезную позицию Пекина и пренебречь более широкими интересами двусторонних связей, создав "дурной прецедент в мире".
"Правительство Литвы должно нести ответственность за все вытекающие из этого последствия… Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свою ошибку и не недооценивать твердую решимость, несгибаемую волю и мощную способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", – говорится в заявлении.
В МИД Литвы в ответ выразили сожаление о решении Китайской Народной Республики не возвращать послов и изменить уровень дипломатических отношений между Литвой и Китаем.
"Литва подтверждает свою приверженность политике "одного Китая", но в то же время имеет право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и создавать недипломатические представительства для обеспечения практического развития таких связей, как это делают многие другие страны. Открытие тайваньского представительства в Литве основано на экономических интересах", – говорится в сообщении.
В МИД Литвы напомнили, что Китай отозвал своего посла из Вильнюса в связи с этим вопросом еще в августе; посол Литвы вернулся из Пекина для консультаций 4 сентября.
Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Литва не входит в их число. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.
Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.
Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну.
В октябре 2021 года глава КНР Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем.