Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой

В ведомстве отметили, что 18 ноября Литва, несмотря на протест Китая, разрешила открыть представительство Тайваня в Литве.

"Этим актом Литва открыто создает ложное впечатление об "одном Китае, одном Тайване" в мире, отрекается от политических обязательств, закрепленных в коммюнике об установлении дипломатических отношений с КНР, подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая и грубо вмешивается во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает решительное возмущение и протест по этому поводу и решает понизить свои дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах", – говорится в сообщении.

Китайские дипломаты подчеркнули, что Литва предпочла проигнорировать серьезную позицию Пекина и пренебречь более широкими интересами двусторонних связей, создав "дурной прецедент в мире".

"Правительство Литвы должно нести ответственность за все вытекающие из этого последствия… Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свою ошибку и не недооценивать твердую решимость, несгибаемую волю и мощную способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", – говорится в заявлении.

В МИД Литвы в ответ выразили сожаление о решении Китайской Народной Республики не возвращать послов и изменить уровень дипломатических отношений между Литвой и Китаем.

"Литва подтверждает свою приверженность политике "одного Китая", но в то же время имеет право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и создавать недипломатические представительства для обеспечения практического развития таких связей, как это делают многие другие страны. Открытие тайваньского представительства в Литве основано на экономических интересах", – говорится в сообщении.

В МИД Литвы напомнили, что Китай отозвал своего посла из Вильнюса в связи с этим вопросом еще в августе; посол Литвы вернулся из Пекина для консультаций 4 сентября.