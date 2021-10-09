Си Цзиньпин пообещал мирное "воссоединение" Китая с Тайванем

В то же время Си Цзиньпин прямо не упомянул о применении силы после недели напряженности с островом, что вызвало международную озабоченность, отмечает агентство.
Глава КНР, выступая в Большом народном зале Пекина, сказал, что у китайского народа есть "славные традиции" противодействия сепаратизму.
"Сепаратизм за независимость Тайваня – самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения", подчеркнул Си Цзиньпин.
По его словам, мирное "воссоединение" лучше всего отвечает общим интересам тайваньского народа, но Китай будет защищать его суверенитет и единство.
Пекин называет Тайвань своей территорией. Тайбэй в ответ на заявление Си Цзиньпина пообещал защищать свою свободу, подчеркивая, что только народ Тайваня может решать свое будущее.
Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.
Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.
Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну.
Reuters отмечает, что с 1 октября около 150 самолетов китайских ВВС в течение четырех дней подряд вторгались в опознавательную зону ПВО Тайваня, сейчас вторжения прекратились. Си Цзиньпин не упомянул об этих полетах, добавило агентство.