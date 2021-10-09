Си Цзиньпин пообещал мирное "воссоединение" Китая с Тайванем

Си Цзиньпин прямо не упомянул о применении силы против Тайваня Фото: EPA

В то же время Си Цзиньпин прямо не упомянул о применении силы после недели напряженности с островом, что вызвало международную озабоченность, отмечает агентство.

Глава КНР, выступая в Большом народном зале Пекина, сказал, что у китайского народа есть "славные традиции" противодействия сепаратизму.

"Сепаратизм за независимость Тайваня – самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения", подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, мирное "воссоединение" лучше всего отвечает общим интересам тайваньского народа, но Китай будет защищать его суверенитет и единство.

Пекин называет Тайвань своей территорией. Тайбэй в ответ на заявление Си Цзиньпина пообещал защищать свою свободу, подчеркивая, что только народ Тайваня может решать свое будущее.