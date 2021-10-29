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"Угроза от Пекина растет с каждым днем". Президент Тайваня подтвердила присутствие военных США

Войска США присутствуют на острове с учебной целью, сообщила президент Тайваня Цай Инвэнь
Войска США присутствуют на острове с учебной целью, сообщила президент Тайваня Цай Инвэнь
Фото: ЕРА

Военные инструкторы из Соединенных Штатов присутствуют на Тайване. Об этом сказала лидер Тайваня Цай Инвэнь в интервью CNN, которое вышло 28 октября.

Она указала, что "угроза от Пекина растет с каждым днем", а Тайвань – это "маяк демократии", который нужно защищать для поддержки веры всего мира в демократические ценности.

Сколько американских военнослужащих находится на острове, Инвэнь не сказала. По ее словам, "это не так много, как люди думали". Тайвань имеет широкий спектр сотрудничества с США, чтобы повысить обороноспособность, подчеркнула тайваньский лидер.

В интервью CNN Инвэнь призвала Японию, Южную Корею и Австралию помочь защитить остров от китайской экспансии.

По данным министерства обороны Тайваня, за первые пять дней октября Пекин направил в зону опознавания ПВО Тайваня около 150 истребителей, а также бомбардировщики с ядерными боеголовками, противолодочные самолеты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сoобщил CNN.

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну.

Американские войска официально покинули Тайвань в 1979 году, сообщил канал CNN. В ноябре 2020 года минобороны Тайваня объявило, что американские войска обучают местных солдат. Спустя некоторое время это сообщение тайваньские военные опровергли.

Reuters отмечает, что с 1 октября этого года около 150 самолетов китайских ВВС в течение четырех дней подряд вторгались в опознавательную зону ПВО Тайваня, сейчас вторжения прекратились. Си Цзиньпин не упомянул об этих полетах, добавило агентство.

Теги: США, военные, Пекин, спецназ, Тайвань, Цай Инвэнь, признание
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