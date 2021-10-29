"Угроза от Пекина растет с каждым днем". Президент Тайваня подтвердила присутствие военных США

Она указала, что "угроза от Пекина растет с каждым днем", а Тайвань – это "маяк демократии", который нужно защищать для поддержки веры всего мира в демократические ценности.

Сколько американских военнослужащих находится на острове, Инвэнь не сказала. По ее словам, "это не так много, как люди думали". Тайвань имеет широкий спектр сотрудничества с США, чтобы повысить обороноспособность, подчеркнула тайваньский лидер.

В интервью CNN Инвэнь призвала Японию, Южную Корею и Австралию помочь защитить остров от китайской экспансии.

По данным министерства обороны Тайваня, за первые пять дней октября Пекин направил в зону опознавания ПВО Тайваня около 150 истребителей, а также бомбардировщики с ядерными боеголовками, противолодочные самолеты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сoобщил CNN.