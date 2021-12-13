Тайваньского министра отключили от трансляции на саммите за демократию

Видеотрансляцию отключили, оставив только аудио. Источники агентства утверждают, что это сделали по указанию Белого дома.

Источники отмечают, что Белый дом был обеспокоен тем, что отделение Тайваня от Китая на показанной карте может рассматриваться как противоречие с политикой Вашингтона о "едином Китае", которая избегает занимать конкретную позицию относительно того, является ли Тайвань частью КНР.

Госдепартамент заявил, что "путаница" по поводу совместного использования экрана привела к отключению включения Тан, назвав это "честной ошибкой".